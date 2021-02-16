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Морская кухня: экс-возлюбленная Эмина в черном платье-футляре поужинала в ресторане

Алена Гаврилова в День всех влюбленных получила роскошный букет цветов.

Морская кухня: экс-возлюбленная Эмина в черном платье-футляре поужинала в ресторане
Алена Гаврилова. Фото: instagram.com/agavrilova777/

Эмин Агаларов год назад снова стал завидным холостяком. Если с первой женой Лейлой Алиевой он прожил почти 10 лет, то с Аленой Гавриловой его роман продлился лишь два года. Девушка подарила певицу дочку Афину, которая стала для него четвертым ребенком. Но это их союз не укрепило. Теперь экс-супруги редко видятся, при этом они стараются максимум внимания уделять двухлетней наследнице.

Не так давно Алена отдохнула не только на Мальдивах, но и в Дубае. Там она виделась с Эмином, который с радостью провел время с дочкой. На днях девушка отметила День всех влюбленных. И в конце вечера она похвасталась букетом цветов. Поклонники заподозрили, что у нее появился ухажер. Накануне Гаврилова принарядилась и отправилась в ресторан на ужин. Если дома она была в молочном трикотажном платье, то для такого случая она выбрала черное платье-футляр с декольте.

Алена Гаврилова. Фото: instagram.com/agavrilova777/

Девушка распустила волосы и сделала нюдовый макияж. Она насладилась морской кухней. Бывшая возлюбленная Эмина отведала морских ежей, рыбу и другие деликатесы. При этом подробностями вечера она делится не стала. Поклонники считают, что это было свидание. Однако сама Алена пока о своей личной жизни предпочитает не говорить.

Подписчики восхитились элегантностью бывшей обладательницы титула «Мисс Мордовия». Ранее Алена Гаврилова признавалась, что похудела за время отпуска. Наряд подчеркнул достоинства ее фигуры.

Алена Гаврилова. Фото: instagram.com/agavrilova777/

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