Морская кухня: экс-возлюбленная Эмина в черном платье-футляре поужинала в ресторане

Эмин Агаларов год назад снова стал завидным холостяком. Если с первой женой Лейлой Алиевой он прожил почти 10 лет, то с Аленой Гавриловой его роман продлился лишь два года. Девушка подарила певицу дочку Афину, которая стала для него четвертым ребенком. Но это их союз не укрепило. Теперь экс-супруги редко видятся, при этом они стараются максимум внимания уделять двухлетней наследнице.

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Не так давно Алена отдохнула не только на Мальдивах, но и в Дубае. Там она виделась с Эмином, который с радостью провел время с дочкой. На днях девушка отметила День всех влюбленных. И в конце вечера она похвасталась букетом цветов. Поклонники заподозрили, что у нее появился ухажер. Накануне Гаврилова принарядилась и отправилась в ресторан на ужин. Если дома она была в молочном трикотажном платье, то для такого случая она выбрала черное платье-футляр с декольте.

Девушка распустила волосы и сделала нюдовый макияж. Она насладилась морской кухней. Бывшая возлюбленная Эмина отведала морских ежей, рыбу и другие деликатесы. При этом подробностями вечера она делится не стала. Поклонники считают, что это было свидание. Однако сама Алена пока о своей личной жизни предпочитает не говорить.

Подписчики восхитились элегантностью бывшей обладательницы титула «Мисс Мордовия». Ранее Алена Гаврилова признавалась, что похудела за время отпуска. Наряд подчеркнул достоинства ее фигуры.

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