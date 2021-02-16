Вслед за Джоли новый бойфренд Меган Фокс стал носить на шее кровь своей возлюбленной

«Отгремел» День всех влюбленных, 14 февраля, когда Instagram наполнился множеством различных признаний: от трогательных и нежных до откровенно сумасбродных. Особо выделился новый бойфренд сексапильной актрисы Меган Фокс — 30-летний музыкант Machine Gun Kelly.

Среди милых фотографий в подборке ко Дню святого Валентина он выложил снимок с прозрачным кулоном (второй в «карусели»), в котором виднеется красное пятно или капля, плавающая в жидкости. Молодой исполнитель уверяет, что это — частичка его возлюбленной.

«Я ношу твою кровь на шее», — подписал фото артист.

Поклонники тут же вспомнили, что голливудская актриса Анджелина Джоли и ее второй муж Билли Боб Торнтон во время брака тоже обменивались подобными аксессуарами, правда, было это еще в начале 2000-х. Похоже, что эпатажный Колсон Бэйкер (настоящее имя Machine Gun Kelly) решил возродить моду.

Напомним, что о романе музыканта и Меган Фокс заговорили летом 2020 года, когда актриса окончательно развелась со своим мужем Брайаном Остином Грином (от которого у нее трое детей). Сначала девушка появилась в клипе певца, а потом выяснилось, что они больше чем друзья. В конце года поклонники решили, что звезда обручилась со своим новым возлюбленным, но Меган косвенно опровергла эти слухи, опубликовав фото кольца на пальце, которое было принято за помолвочный перстень. Оказалось, что это старое кольцо, которое Фокс носит уже давно, на нем еще красуется неприличная надпись.

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