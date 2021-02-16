Молоды и счастливы: Солнцев разместил уникальный кадр юной Вертинской в объятиях Михалкова

Звезды были вместе всего пять лет.

Шоумен Рустам Солнцев в Instagram разместил уникальный кадр совсем еще молодых актеров Никиты Михалкова и его жены — актрисы Анастасии Вертинской. На снимке они обнимаются и безумно счастливы.

«Кто на фото?» — спросил своих подписчиков Рустам Солнцев. «Михалков и Вертинская, когда они были мужем и женой», «Молодость прекрасна всегда. Замечательная была пара», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Анастасия Вертинская вышла замуж за Никиту Михалкова в 1966 году. У них родился совместный сын Степан. В 1971 году пара распалась.

Не так давно Анастасия Вертинская отмечала, что их союз не мог просуществовать долго, потому что они больше времени были заняты своей карьерой, чем личной жизнью.

«Ему нужна была совершенно другая женщина. И правильно, что мы разошлись! Два таких сильных человека не могут жить вместе. Но наши отношения прошли проверку временем и стали очень теплыми и дружескими», — говорила актриса.

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