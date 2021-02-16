«Плохая девочка! Такого парня бросить»: Киркоров не остался в стороне от разрыва Бузовой и Давы

Знаменитый певец уверен, что именно телеведущая порвала отношения, которые чуть было не закончились свадьбой.

Звездная дружба оказалась не так крепка: поклонники Ольги Бузовой активно обсуждают в соцсетях, что Филипп Киркоров больше не дружит с ней. Сначала поп-король не пришел на день рождения певицы, а потом стал поддерживать бывшего жениха светской львицы, блогера Давида Манукяна, с которым ранее записал совместную песню.

На выходных в эфир вышли два новых выпуска популярных телешоу, которые подтверждают, что в скандале Бузовой и Давы Филипп встал на сторону молодого человека. Во-первых, известных певец появился на «Танцах со звездами», где исполнил песню в качестве музыкального сопровождения номера Манукяна и его партнерши Дарьи Палей, а потом рассыпался хвалебными одами этой паре.

А во-вторых, в шоу «Маска» Киркоров и вовсе позволил себе нападки на Бузову. Когда в одной из таинственных участниц проекта якобы признали Ольгу, поп-король тут же высказался о ее расставании.

«Плохая девочка! Такого парня бросить. Я-то знаю, что это Бузова бросила Даву, — выдал артист. — Но просто так забыть его невозможно. Дава — мой фаворит».

Добавим, что после своего расставания звездная парочка выпустила по грустной песне каждый и продолжает ловить хайп на теме, кто кого отверг и почему. Бузова, как известно, обвинила бывшего возлюбленного в изменах, оскорблениях, намекнув, что молодой человек якобы поднимал на нее руку. В ответ Манукян рассказал, что девушка не ценила его усилий и предала чувства.

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