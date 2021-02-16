«К такому хрусту мои стопы привыкли»: Волочкова ошарашила видом стертых до мозолей ног

Анастасия Волочкова даже после выхода на так называемую пенсию продолжает усиленно тренироваться. Каждый день экс-возлюбленная бизнесмена Сулеймана Керимова проводит у балетного станка, выкладываясь на максимуме своих возможностей. Еще Никита Джигурда говорил о том, что артистка прикладывает все силы, чтобы поддерживать себя в форме. Сама Волочкова не может представить свою жизнь без балета, а любимым аксессуаром называет пуанты.

В Stories микроблога Анастасия поделилась свежими кадрами с репетиционного зала. Сразу после тренировки Волочкова сняла пуанты и показала стертые до мозолей, покрасневшие ножки. Кроме того, балерина не стала скрывать от поклонников хруст своих суставов. С такими «неудобствами» экс-солистка Большого театра уже давно свыклась. Для нее это всего лишь излишки многочасовых тренировок.

«Небольшие следы натруженности», — посетовала балерина.

«К такому хрусту мои стопы уже привыкли за много лет работы», — отметила балерина, показав свои натруженные ножки.

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