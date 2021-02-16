«Влюбился и люблю»: Постовалов из «Уральских пельменей» прокатился с красавицей-женой на лыжах

Пара уже много лет вместе, и у них есть совместная дочка Соня.

Юморист из шоу «Уральские пельмени» Роман Постовалов в Instagram поделился кадром с красавицей-женой Галиной. Вместе они прокатились в один из выходных дней на беговых лыжах.

«Влюбился и люблю. С праздником вас, влюбленные». Роман Постовалов

«Какая жена хорошенькая. Любви вам яркой», «Очень красивые молодые люди», «Роман, какую же вы красотку отхватили», «Вас также с праздником, Роман», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Роман Постовалов познакомился с будущей женой, когда учился много лет назад в институте МВД. Она пришла работать в отдел психологического обеспечения. Как рассказывал шоумен, он сразу же влюбился в девушку и стал оказывать ей всяческие знаки внимания. Она ответила ему взаимностью. Свадьбу пара сыграла спустя год после знакомства. Сейчас у них есть совместная дочь. Соне, от которой без ума ее родители, уже 13 лет.

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