«Остается завидовать»: невестка Орбакайте в нюдовом купальнике подразнила рельефной фигурой

Никита Пресняков давно попрощался с холостяцкой жизнью. Обаятельный сын Кристины Орбакайте четыре года встречался с Аидой Калиевой, но их роман завершился в 2014 году. Вскоре после этого парень встретил Алену Краснову, соседку по даче. Юная девушка очаровала музыканта. Он дождался ее совершеннолетия, а потом влюбленные сыграли свадьбу. Уже три года они счастливы в браке и во всем поддерживают друг друга.

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Невестка Орбакайте редко оголяется на камеру. При этом она работает моделью и не боится экспериментов. Девушка после празднования Дня всех влюбленных в ресторане с мужем, отправилась на фотосессию. На этот раз она продемонстрировала не модные наряды, а откровенные купальники. Для начала избранница Никиты примерила трусы-шорты с высокой посадкой и лиф. Она похвасталась красотой фигуры и блеснула бюстом.

Потом Краснова переоделась в нюдовый купальник, который в тренде в этом сезоне. Она обнажила точеные бедра и подчеркнула осиную талию. Девушка принимала чувственные позы, чтобы показать себя во всей красе.

Поклонники восхитились красотой модели. многие отметили, что Никите очень повезло. «Очень красивый образ», «Потрясающая», «Просто нимфа», «Как повезло Никите», «На вас все смотрится идеально», «Девушка-мечта», «Остается завидовать», «Какая красивая, ну просто вау», «Вам муж разрешает?», «Купальник так не красит, как лицо », «Ну актриса», Придраться не к чему», — прокомментировали пост подписчики.

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