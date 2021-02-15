«Из крайности в крайность»: Муцениеце в лифчике устроила откровенные танцы с подругой

Агата Муцениеце почти девять лет прожила с Павлом Прилучным. Они казались идеальной парой, но в 2020 году девушка объявила о разводе. Она ушла от звезды «Мажора» с двумя детьми. Актриса долго переживала, что не смогла сохранить семью. Позже она стала получать множество предложений по работе. Более того, девушка стала чаще заниматься спортом и экспериментировать имиджем. В итоге она так преобразилась, что фанаты не перестают осыпать ее комплиментами.

В последнее время Агата много времени проводит на съемках. Ей приходится перевоплощаться в разных героинь. Не так давно она стала невестой, но только ради кино. Также актриса признавалась, что ее героиня одевается как чика. А вот в свой выходной девушка решила снять несколько видео с подругой Ириной Безрядновой. В квартире они устроили откровенные танцы. Муцениеце забрала футболку, показав бюст в белоснежном лифчике, а также обнажив живот.

Бывшая жена Прилучного стала эротично двигаться, хвастаясь прокачанным прессом. При этом играл трек со словами: «Ее талия — песочные часы». Поклонники удивились такой смелости актрисы. Многие отметили, что она затмила подругу своей красотой.

«Решила не мелочиться, задрала так задрала», «Вы правда похорошели! Так держать», «Из крайности в крайность», «Ого, какие формы», «Какая страсть», «Лучшая мама», «Прям очень секси», «Паша такую потерял, что локти кусает», «Ох, Агата, как ты трепетно танцуешь», «Во мне что-то зашевелилось», — прокомментировали пост подписчики.

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