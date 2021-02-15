«Мастер на все руки»: Татьяна Навка показала, как муж подкачивает шины в снегопад

Татьяна Навка уже длительное время счастлива в браке с Дмитрием Песковым. У них подрастает дочка Надежда. Пятилетняя девочка занимается фигурным катанием и часто приносит домой награды. Также она занимается балетом и изучает иностранные языки. При этом родители делают все, чтобы у нее было счастливое детство. Она ездит на море, путешествует, заботится о домашнем питомце и любит гулять с родителями.

14 февраля Навка не усидела дома. Она решила отправиться в баню. В соцсети спортсменка показала, как собиралась в поездку. В Москве был снегопад, поэтому на дорогах было много мест с затрудненным движением. Песков позаботился о том, чтобы автомобиль нигде не застрял. Он даже сам подкачал шины. Татьяна в пуховике и вязаной шапке слушала музыку, пока муж накачивал шины на улице. Она была рядом с ним, восхищаясь возлюбленным.

«Мастер на все руки», — отметила звезда.

По пути в баню фигуристка слушала романтические песни. Вечер закончился тем, что она окунулась в снег. Фигуристка призналась, что очень любит так делать, когда попарится. Поклонники в свою очередь восхитились парой, которая нестандартно провела День святого Валентина. Многие звезды тем вечером отправились в рестораны или устроили вторым половинкам сюрпризы. Так, певица Нюша побывала на острове, где почти четыре года назад сыграла свадьбу с мужем.

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