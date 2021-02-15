37-летняя Алсу в футболке оверсайз и небесной толстовке отметилась в баре с женой Мартиросяна

Алсу в марте отметит 15-ю годовщину совместной жизни с Яном Абрамовым. Влюбленные редко вместе появляются на публике. Певица подарила избраннику троих наследников: Микеллу, Сафину и Рафаэля. Детям она старается посвящать все свободное время. При этом 37-летняя артистка также любит повеселиться и провести время с подругами.

Уже длительное время Алсу не виделась с женой Гарика Мартиросяна — Жанной, а также с Элиной Джанибекян — основательницей множества успешных медийных проектов. Однако 15 февраля они смогли повеселиться на девичнике. Певица отправилась в бар, выбрав повседневный образ. Алсу предстала в футболке оверсайз с принтом «Том и Джерри» и небесной толстовке. Наряд подчеркнул ее загорелую кожу.

Примечательно, что Жанна облачилась в твидовый костюм малинового цвета и ботинки на толстой подошве, а Элина подчеркнула стройную фигуру элегантным черным платьем.

«Настроение», — написала Алсу на английском языке.

«Подходит ко мне вчера красивая, элегантная девушка и говорит: «Давайте сфотографируемся!» А почему нет, подумала я. Все-таки 20 лет дружим. Можно и сфотографироваться! Мимо нас проходила певица Алсу, и мы попросили ее нас сфотографировать. Певица не отказала, видимо, тоже с нами дружит давно», — отметила жена Мартиросяна.

Смотрите также: