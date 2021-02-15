«Потому что люблю тебя»: Шон Мендес выложил фото, на котором целует ногу своей девушки

День святого Валентина — прекрасная возможность еще раз признаться в любви своей второй половинке. Но, так как в эту даты все занимаются признаниями, вопрос уже поворачивается по-иному: кто сумеет сделать это более ярко и экстравагантно.
В этом году исполнителям музыкального хита «Сеньорита» Шону Мендесу и Камиле Кабельо, безусловно, удалось выделиться. Причем, артисты обошлись без пространных трогательных сообщений и дорогих подарков. Молодой человек наглядно показал, что он боготворит свою возлюбленную и музу — просто выложил фото, на котором он целует ее стопу.
«Я целую твою ногу, потому что люблю тебя», — подписал снимок 22-летний певец.
Впрочем, далеко не все подписчики Шона нашли это фото милым и романтичным. Для многих оно оказалось отвратительным, были те, кто попросил артиста удалить снимок.
Напомним, что две восходящих звезды западной музыки стали встречаться летом 2019 года. Среди их поклонников долго ходили слухи, что артисты создали пару только для пиара и продвижения своих романтичных песен.