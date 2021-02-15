«Потому что люблю тебя»: Шон Мендес выложил фото, на котором целует ногу своей девушки

Канадский певец уже полтора года встречается со своей партнершей по хиту «Сеньорита» Камилой Кабельо.

День святого Валентина — прекрасная возможность еще раз признаться в любви своей второй половинке. Но, так как в эту даты все занимаются признаниями, вопрос уже поворачивается по-иному: кто сумеет сделать это более ярко и экстравагантно.

В этом году исполнителям музыкального хита «Сеньорита» Шону Мендесу и Камиле Кабельо, безусловно, удалось выделиться. Причем, артисты обошлись без пространных трогательных сообщений и дорогих подарков. Молодой человек наглядно показал, что он боготворит свою возлюбленную и музу — просто выложил фото, на котором он целует ее стопу.

«Я целую твою ногу, потому что люблю тебя», — подписал снимок 22-летний певец.

Впрочем, далеко не все подписчики Шона нашли это фото милым и романтичным. Для многих оно оказалось отвратительным, были те, кто попросил артиста удалить снимок.

больше по теме Авторы хита «Сеньорита» выпустили рождественскую песню и клип к ней Трогательное видео Шон Мендес и Камила Кабельо снимали сами.

Напомним, что две восходящих звезды западной музыки стали встречаться летом 2019 года. Среди их поклонников долго ходили слухи, что артисты создали пару только для пиара и продвижения своих романтичных песен.

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