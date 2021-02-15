«Ух, смелый ракурс»: Пелагея в небесном купальнике эротично обнажила точеные формы в океане

Певица во время отдыха на Мальдивах не побоялась встретить акул и скатов. Она грациозно поплавала с ними, показав красоту фигуры.

Пелагея уже давно выступает со своей группой и исполняет романсы, а также русские народные песни. Не раз девушка участвовала в шоу «Голос», где была наставницей. Блондинка успела полюбиться зрителям. В прошлом году она развелась с хоккеистом Иваном Телегиным. Примечательно, что артистка не стала устраивать скандала, а сохранила со спортсменом дружеские отношения. Поклонники вскоре заметили, что она похорошела и постройнела.

Не так давно Пелагея отдохнула с дочкой Таисией на Мальдивах. Она устроила девочке незабываемый отпуск. Именно там певица отметила день рождения крохи. Обычно певица редко делится семейными кадрами, но на отдыхе она даже одевалась в одной цветовой гамме с наследницей, чем с радостью хвасталась. Теперь она уже вернулась в столицу, но в соцсети поделилась видео, на котором плавает в океане.

Девушка предстала в небесном купальнике. Она нырнула в воду и засветила точеные формы. Пелагея похвасталась округлыми бедрами и осиной талией. Она плавала среди скатов и акул с другими туристами. Певица даже сверкнула роскошным декольте на камеру.

«Наша Поля не боится, ни акул, ни гадюк», — гласит подпись к ролику.

Поклонники были впечатлены увиденным. Многие восхитились красотой 34-летней знаменитости. «Ух, очень круто! Прям сочная», «Вот бесстрашная», «Смелый поступок — плавать среди обитателей моря!», «Очень красивая фигурка», «Ух, смелый ракурс», «Булочки едва вместились в кадр! Как вы хороши», — прокомментировали пост подписчики.

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