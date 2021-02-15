«Такая красота!»: Максим Галкин показал вид из замка на утопающий в снегу двор в лучах солнца

Муж Аллы Пугачевой отметил, что виды в деревне Грязь наводят его на мысли о стихах Александра Пушкина.

Максим Галкин не скрывает, что проводит свободное время с семьей. Юморист все чаще делится домашними кадрами, на которых проводит время с двойняшками Лизой и Гарри. В последнее время малыши все чаще занимаются музыкой. Галкин показывал, как дети играют на фортепиано. Теперь семилетняя дочка пары с радостью заучивает творения известных композиторов. Не забывает про творчество и сам муж Аллы Пугачевой.

На днях Максим выпустил новый клип ко Дню святого Валентина. Он также теперь часто снимает ролики для «ТикТока». После 14 февраля юморист решил показать, как выглядит его утро. Он подошел к панорамному окну в замке в деревне Грязь. Супруг Примадонны запечатлела сугробы в саду, во дворе. При этом он показал лучи солнца, которые впервые увидел за долгое время. Галкин пришел в восторг от такой красоты.

«Такая красота на улице! Смотрите, солнце! Мороз и солнце — день чудесный! Вот так вот! Ты-дыщ!» — похвастался он. «Какое красивое солнце! О, Господи!» — заявил юморист.

Поклонники восхитились тем, какой подарок природа подарила жителям деревни Грязь и ее окрестностей. После обильного снегопада вышло долгожданное солнце. «Просто идеальные виды», «Максим, это идеальное утро», «Так прекрасно», «Стихи Пушкина на века», «Все дворы выглядят так сегодня», «Вам можно позавидовать», «Красота, вы правы», «Мило, вы радуетесь мелочам», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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