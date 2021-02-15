«Права потерялись»: Топалов объяснил, почему песен группы Smash!! нет в iTunes

Певец до сих пор получает удовольствие от былых хитов и жалеет, что не может выложить их в популярный музыкальный сервис.

Бывшие участники группы Smash!! Влад Топалов и Сергей Лазарев во время зимнего отпуска встретились на острове Бали и вспомнили о том, что их былому дуэту стукнуло уже 20 лет (коллектив был создан в 2000 году). Певцы пообещали, что скоро сделают поклонникам совместный сюрприз.

Несмотря на разногласия, которые когда-то развалили коллектив, Топалов до сих пор горд участием в Smash!!. В новом интервью он назвал группу очень качественным, модный и дорогим проектом, за который не стыдно.

«Мы сами сейчас слушаем наши альбомы и до сих пор кайфуем, но жалеем, что не можем их выложить в iTunes, потому что права у Universal потерялись… Причем мы несколько раз занимались этим, и наши юристы, и американские, но потеряны документы, и ничего не восстановить», — цитирует певца издание Ok Magazine.

Топалов добавил, что распад Smash!! произошел «по классике», как было и у многих других музыкальных групп, в том числе The Beatles. Артист посетовал, что они с Лазаревым были тогда молоды и неопытны и не смогли договориться, но в проекте были и другие ответственные люди, более взрослые, которые допустили крах коллектива.

Напомним, что дуэт Smash!! просуществовал шесть лет, выпустил три альбома и семь клипов.

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