«Как Клеопатра в молоке»: Горбань в бикини сексуально выгнула спинку, намокнув в джакузи

Поклонники Марии Горбань пришли к мнению, что актриса из сериала «Кухня» обладает «телом богини». Фанаты в восторге от длинных бесконечных ножек экранной «жены» Дмитрия Нагиева. При том, что у Маши есть дочка, она нисколько не поправилась, а даже наоборот может похвастаться тонкой осиной талией при округлой манящей груди. Актриса замужем за Кириллом Зоткиным. И возлюбленный Марии не препятствует ей публиковать такие горячие кадры в личном микроблоге.

Так, на одном из пикантных фото Горбань предстала в бежевом купальнике, намокшая ткань которого льнула к Марии, как вторая кожа. Девушка порезвилась в джакузи, так словно она «искупалась в молоке».

«Какая грация», «Ткань льнет к телу!!», «Ну что за девочка такая?! Чистый секс», «Как Клеопатра в молоке», «Ножку вытянула совсем по балетному», «Упругие бедра на зависть», «Такая тонюсенькая», «Ножки просто бесконечные!!»,«Какой идеальный загар, вся бронзовая», «Аппетитные формы и все на месте» «Ммм, какая шикарная грудь», «Тело богини», — пишут фолловеры.

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