Влюбленная парочка: 49-летняя Орбакайте в розовой майке провела уикенд с Земцовым

Кристина Орбакайте обрела настоящее женское счастье рядом с бизнесменом Михаилом Земцовым. При этом возлюбленный артистки не сразу привык к тому, что за ними постоянно по пятам следуют репортеры. Такая публичность, по словам певицы, далась ему непросто. Сама Кристина с детства привыкла быть в центре внимания. Еще в юном возрасте она снялась в фильме «Чучело».

По словам певицы, когда в детстве она ждала свою маму за кулисами, то поняла, что тоже хочет стать артисткой. Мечта девочки исполнилась — она завоевала любовь и признание поклонников.

На личной страничке в Instagram Кристина Орбакайте поделилась свежим снимком с мужем. Вместе с Михаилом Земцовым певица провела уикенд на яхте. В кадре дочка Примадонны позировала в розовой майке оттенка Барби и имиджевых очках. Таким кадром супруги отпраздновали День всех влюбленных.

Напомним, что у пары есть общая дочка Клава. Малышка увлекается балетом и учит испанский язык.

Смотрите также: