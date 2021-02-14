«Что ты любимой подаришь?»: Максим Галкин снял клип на песню «День Валентина»

Муж примадонны российской эстрады Максим Галкин опубликовал на личной страничке забавную видеозапись. Таким способом телеведущий поздравил фанатов с 14-м февраля.

Недавно Галкин написал песню о подарках на День святого Валентина. Текст песни вышел в привычной для Галкина юмористической форме. Подписчики Максима остались в восторге от песни. Однако Галкин решил не останавливаться на достигнутом и записал еще и клип на песню «День Валентина».

«День Валентина! День Валентина! Что ты любимой подаришь, скотина?, — напевал Галкин в припеве, который стал среди поклонников пародиста «вирусным».

Отметим, артист снимается в клипе в одиночку. Максим исполнил сразу шесть ролей, из них три женских.

«Девочки! Желаю вам всем, чтобы когда вам было за 60, у вас тоже был такой молодой Галкин. И много денег», «Максим, какой же вы классный!», «Круто, день приятно начался с сюрприза от вас», «Гениально, умничка, талант», «Клип потрясающий! Как и песня. На репите. Легко и с юмором. Побольше бы таких песен», — написали подписчики Максима в комментариях под видео.

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