«Куда надо? Там снега по колено»: Бородина в ушанке нырнула в сугроб под заливистый смех мужа

На такой отчаянный шаг экс-ведущая проекта «Дом-2» пошла ради того, чтобы попасть к своему мастеру на маникюру.

Ксения Бородина в честь Дня всех влюбленных сняла комичный ролик для своих поклонников. За кадром слышался голос возлюбленного экс-ведущей проекта «Дом-2». Светская львица в дутом пуховике и шапке-ушанке не побоялась нырнуть в сугроб для того, чтобы добраться до своего мастера по маникюру. Эта забавная сценка рассмешила не только Курбана Омарова, но и поклонников теледивы. Ксюша едва ли не «вплавь», загребая снег, пыталась в одиночку справиться с последствиями снегопада.

«Ты куда?!» — вопрошает муж Ксении. «Мне надо…» — отвечает Бородина. «Куда надо? Там снега по колено, может на завтра перенесешь?!» — слышится заливистый смех Курбана.