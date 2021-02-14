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«Куда надо? Там снега по колено»: Бородина в ушанке нырнула в сугроб под заливистый смех мужа

На такой отчаянный шаг экс-ведущая проекта «Дом-2» пошла ради того, чтобы попасть к своему мастеру на маникюру.

«Куда надо? Там снега по колено»: Бородина в ушанке нырнула в сугроб под заливистый смех мужа
Ксения Бородина. Фото: Instagram.com/borodylia

Ксения Бородина в честь Дня всех влюбленных сняла комичный ролик для своих поклонников. За кадром слышался голос возлюбленного экс-ведущей проекта «Дом-2». Светская львица в дутом пуховике и шапке-ушанке не побоялась нырнуть в сугроб для того, чтобы добраться до своего мастера по маникюру. Эта забавная сценка рассмешила не только Курбана Омарова, но и поклонников теледивы. Ксюша едва ли не «вплавь», загребая снег, пыталась в одиночку справиться с последствиями снегопада.

«Ты куда?!» — вопрошает муж Ксении.

«Мне надо…» — отвечает Бородина.

«Куда надо? Там снега по колено, может на завтра перенесешь?!» — слышится заливистый смех Курбана.

«Когда срочно надо на ноготочки», — добавила теледива.

«Ноготочки это святое», — вторит Ксюше Анна Семенович.

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