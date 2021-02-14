«Я должна была разрыдаться»: Барановская вспомнила, как пережила разрыв с Аршавиным

Ведущая шоу «Мужское/Женское» Юлия Барановская заявила, что готова для новых серьезных отношений.

Напомним, после ухода из семьи избранника знаменитости — Андрея Аршавина — в далеком 2013 году Юлия так и не вышла замуж. Барановская отдала все силы и пожертвовала личной жизнью, чтобы поднять троих детей от футболиста. Однако в одном из своих последних интервью знаменитость призналась, что мечтает о замужестве и детях.

«Мечтаю выйти замуж и родить еще одного ребенка, а может двух… Вот я знакомлюсь и точно понимаю, кто передо мной сидит. Дальше начинаю разговаривать с собой, спрашиваю: «Нравится тебе человек?» Тогда и понимаю, хочу я этого человека или нет, хочу ли с ним отношения», — отметила Барановская в эфире YouTube-шоу Армана Давлетярова.

Также многодетная мать признала, что далеко не сразу простила предательство бывшего возлюбленного.

«Простила и отпустила Андрея до конца, когда узнала, что он официально женился. Это не было для меня ударом, я должна была разрыдаться, но нет. Иногда я думаю, как можно было так убиваться, о здоровье не думать», — вспомнила Барановская.

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