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Когда падчерица старше мачехи: Игорь Николаев со спящими дочками предстал на редком милом фото

Примечательно, что наследница музыканта от предыдущих отношений старше его нынешней жены на четыре года. Но это не помешало им стать подругами.

Когда падчерица старше мачехи: Игорь Николаев со спящими дочками предстал на редком милом фото
Юлия Проскурякова и Игорь Николаев. Фото: Globallookpress.com

Юлия Проскурякова, став женой музыканта и композитора Игоря Николаева, не только приобрела новый статус, но и обзавелась падчерицей. Правда наследница певца от предыдущих отношений старше своей мачехи на целых четыре года. Этот факт, к счастью, не помешал им стать подругами. К тому же, Юлия подарила девушке сестренку Веронику. Теперь артист заботиться о маленькой Никуше, его старшая дочка, которую, к слову, зовут Юля (Она тезка жены музыканта, — Прим. ред.) давно живет самостоятельно в США.

В своем микроблоге Юлия Проскурякова поделилась редким кадром, запечатлев любимого мужа с дочерьми — падчерица певицы мило прильнула к отцовскому плечу, прикрыв глаза, а Ника и вовсе уснула у папы на руках. Снимок получился очень трогательным и семейным.

Певец Игорь Николаев с дочками - Юлией и Вероникой
Муж Юлии Проскуряковой позировал на милом снимке с дочерьми. Фото: Instagram.com/uliaveronika

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