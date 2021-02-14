Смуглый и с бородой: Бурак Озчивит приехал в Чечню без своей жены Фахрийе Эвджен

Поклонницы Бурака Озчивита пришли в неописуемый восторг, узнав о том, что их любимый актер приехал в Чечню. Как выяснилось, партнер Пелин Карахан по сериалу «Великолепный век» побывал в гостях у Рамзана Кадырова. Это известие для многих стало полной неожиданностью. В поездку Бурак отправился без своей второй половинки — жены Фахрийе Эвджен. Актриса из турецкого сериала «Королек — птичка певчая», судя по всему, осталась дома с сыном Караном.

Бурак посетил местные достопримечательности, полюбовался природой, ее красотами. На прогулку он отправился в утепленном аутфите, добавив к шапке длинный пуховик и дорожные ботинки. Особенно муж Фахрийе Эвджен оценил гостеприимство, с которым его приняли в Чечне.

Напомним, что актер очень занят, каждый его день расписан по минутам — он активно снимается в рекламных компаниях и исторических проектах. Такой успех пришел к нему после «Великолепного века».

Смотрите также: