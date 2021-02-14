Поездка без красавицы-жены: Бурак Озчивит побывал в гостях у Рамзана Кадырова в Чечне

Бурак Озчивит удивил свою многочисленную армию поклонников тем, что побывал в Чечне. Особенно это известие порадовало его русских фанаток. После турецкого сериала «Великолепный век» партнер Пелин Карахан обзавелся своим фан-клубом в нашей стране. Ко всему прочему, его считают одним из самых красивых и обаятельных актеров Турции. Поклонницы Бурака были поистине безутешны, когда летом 2017 года он тайно женился на Фахрийе Эвджен. Молодые люди познакомились на съемках сериала «Королек — птичка певчая». Бурак предстал в образе Кямран-бея, а Фахрийе сыграла его возлюбленную Фериде.

У пары есть годовалый сын Каран. Малыш очень похож на своего отца: он унаследовал от Бурака такой же упрямый подбородок, красивые большие карие глаза с пушистыми ресничками и обаятельную милую улыбку.

Не так давно Озчивит побывал в гостях у Рамзана Кадырова. Свежими кадрами актер из «Великолепного века» поделился в личном микроблоге. Судя по всему, поездка Бураку очень понравилась. Вот только рядом с Озчивитом не было его красавицы-жены Фахрийе Эвджен. Судя по всему, актриса осталась дома с сынишкой.

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