«Аж плакать хочется»: Лиза Арзамасова призналась в любви снежной столичной погоде

Исполнительница роли Галины Сергеевны в комедийном сериале «Папины дочки» посвятила пост зиме и сугробам. Пока все жалуются на трудности в движении транспорта, Лиза Арзамасова поет дифирамбы вьюге.

Жена фигуриста Ильи Авербуха отметила, что тоже пострадала от пробок. Однако это не мешает артистке по-детски радоваться белоснежным улицам Москвы:

«Любуюсь не налюбуюсь! Аж плакать хочется от такой красоты и снежной щедрости! Все понимаю про десятибалльные пробки, сама в них стою, но зима-то какая!!! Я вообще такой не помню! В детстве сугробы казались большими, так то — детство. Я в восторге! В предчувствии чего-то грандиозного смотрю на эту белизну».

Арзамасова подчеркнула, что все буквально «фотографирует» глазами. А поклонники Лизы восхитились красотой самой актрисы.

«Любуюсь не налюбуюсь на тебя!», «Очень милая!», «Ну какой же ты ангел, сошедший с небес!», «Лиза, Вы такая красивая!», «Какой сильный взгляд!», «Лизонька, ты очень красивая девушка», «Глаза неба и снежинок», — написали подписчики в комментариях под портретом Арзамасовой.

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