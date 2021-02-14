«Без химии и таблеток»: Анастасия Волочкова похвасталась фигурой своей домработницы

Танцовщица Анастасия Волочкова опубликовала в своем микроблоге пост о домработнице Лоле. Оказалось, Волочкову вдохновили результаты похудения женщины.

Артистка многократно признавалась, что благодарна Лоле за трудолюбие и профессионализм. Лолочка, как ласково называет помощницу Анастасия, следит за чистотой огромного особняка знаменитости и ее питанием.

«Дорогие друзья, хочу поделиться полезной информацией. Наша Лолочка работает у нас уже пять лет. Помимо того, что она следит за порядком в доме, готовит вкусную и легкую еду, много добра совершает, она еще и мама троих детей, которых она родила и воспитывает у нас», — отметила Анастасия.

Также балерина рассказала еще один примечательный факт о своей домработнице. По словам Волочковой, Лола похудела на несколько десятков килограммов после родов. Именно поэтому Анастасия предложила женщине помочь желающим избавиться от лишнего веса:

«Когда я увидела, на сколько десятков килограммов Лола похудела, я предложила ей поделиться советами с теми, кто хочет похудеть без химии и таблеток, а просто и с удовольствием. Лолочка создала отдельную страничку».

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