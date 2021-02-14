Настроение на высоте: Проскурякова в алом жакете принарядилась для вечеринки с Пугачевой

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев частые гости в доме Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Они не просто дружат семьями, композитор стал для Примадонны кумом. Младшие дети певицы — семилетние двойняшки Гарри и Лиза близко общаются с дочкой музыканта — Вероникой. В одном из интервью Юлия Проскурякова призналась, что когда их с Игорем наследница долго не видится с детьми Примадонны, она начитает по ним скучать. Ко всему прочему, Ника часто видит их во сне. К этому открытию певица пришла, когда однажды ночью укладывала Веронику спать. Уже в полудреме малышка звала Гарри и Лизу, предлагая им поучаствовать в веселых играх. Это очень насмешило Юлию.

К слову, в личном микроблоге Юлия Проскурякова поделилась памятным снимком, который был сделан на одной из вечеринок. Для торжества с Примадонны возлюбленная музыканта принарядилась, отдав предпочтение алому брючному костюму. А вот Алла Борисовна примерила «состаренные» джинсы скинни и цветочный жакет. На празднике также присутствовали и мужья двух ярких артисток — шоумен Максим Галкин и композитор Игорь Николаев. Они составили компанию своим вторым половинкам.

Также на вечеринке побывала Кристина Орбакайте с мужем бизнесменом Михаилом Земцовым, чета Сюткиных, Алина Редель и дизайнер Игорь Гуляев.

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