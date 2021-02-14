«Ножки просто бесконечные»: Анна Михалкова обнародовала редкий снимок красавицы-мамы в юности

14 февраля Татьяне Михалковой исполнилось 74 года. По этому случаю старшая дочка модели — Анна Михалкова — поделилась в своем микроблоге редким памятным кадром, на котором ее звездная мама запечатлела еще юной девушкой. Татьяна Евгеньевна позирует в ультракоротком комбинезоне с распущенными белокурыми локонами. Поклонники потеряли дар речи, увидев жену режиссера Никиты Михалкова такой, какой она была в молодости: с бесконечными стройными ножками, точеной талией и идеальной фигуркой.

«Это моя мама!! Эта фотография была сделана на Николиной Горе. Для меня моя мама всегда была и остается самой красивой женщиной. Мама вся состоит только из любви. Любви к нам, к папе, к внукам. Ее любовь бывает настоящим испытанием, но именно ее любовь доказывает нам что любовь побеждает все, всему верит, долготерпит, и не мыслит зла! Любовь не перестает! Как бы мне хотелось иметь такой талант, так любить! С днем рождения, мама», — отметила Анна Михалкова.

«Какая красотка!! Модель», «Вау! Вот это да!! Слов нет, одни эмоции», «Ваша мама просто красавица! Чудо», «Не зря говорили, одна из самых красивых манекенщиц СССР», «Ножки просто бесконечные», «Фантастическая красотка!», «Залюбовались грацией и красотой», «Стройная словно тростинка», «Шок — это по нашему», «Обомлеть можно», «Помним-помним!! Красотка», «Спасибо, что напомнили, так классно», «Шикарная, сама элегантность», — пишут фолловеры.

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