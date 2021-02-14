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«Радостно видеть»: Жасмин запечатлела Аллу-Викторию Киркорову на дне рождения своей дочери

43-летняя певица отметила девятилетие наследницы.

«Радостно видеть»: Жасмин запечатлела Аллу-Викторию Киркорову на дне рождения своей дочери
Жасмин в салоне красоты. Фото: Instagram.com/jasmin

Поп-исполнительница Жасмин недавно отпраздновала день рождения дочери Маргариты. По этому поводу артистка устроила крупное торжество. На мероприятие пришли не только знаменитые артисты, но и их дети.

Так, в одной из последних публикаций личного микроблога Жасмин появилась фотография ее маленькой  дочери в обнимку с Аллой-Викторией Киркоровой. Отметим, что наследница короля российской эстрады пришла в платье одного из самых дорогих брендов. Малышка в аутфите от-кутюр улыбалась рядом с именинницей и ее мамой.

К слову, сама Маргарита Шор предстала перед гостями в платье принцессы небесного оттенка. Малышка подчеркнула талию черным пояском, а волосы уложила в форме небрежных локонов.

«Радостно видеть, как дружба между родителями находит продолжение в детях», — подписала кадры Жасмин.
Напомним, что уже много лет певица дружит с поп-королем. Также артистка пригласила на праздник дочери фигуристку Татьяну Навку с мужем и детьми.

Кстати, поклонники исполнительницы остались в восторге от нарядов двух подружек:

«Маленькие принцессы», «Действительно радостно это видеть. Очень красивые фотографии, жасмин. Красавицы две», «Такие милые и прекрасные фотографии получились».

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