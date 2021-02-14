Дива во всей красе: Ани Лорак в «золотом» платье со шлейфом устроила соблазнительные танцы

Ани Лорак не скрывает, что ухаживает за собой. Певица продумывает свои образы не только, когда собирается выйти на сцену, но и перед простыми прогулками. На днях она призналась, что соблюдает правила, когда подбирает гардероб. Артистка умело подчеркивает достоинства фигуры нарядами, предпочитая делать акцент на одной зоне — декольте или ноги. Стоит отметить, что в 42 года она похвастаться безупречной фигурой.

За минувших год артисты успели соскучиться по концертам. Для многих теперь концерты — настоящий праздник. Лорак тоже успела отдохнуть с дочкой Софией. Теперь она активно участвует в съемках и выступает на публике. 13 февраля певица поделилась кадрами, на которых дефилирует по коридору. Каролина ( настоящее имя звезды, — Прим. ред) облачилась в роскошное платье со шлейфом и глубоким декольте. Наряд золотого цвета с разрезом от бедра позволил ей показать прелести фигуры.

Певице также сделали голливудские локоны и дополнили образ длинными сережками. Босоножки на каблуке дополнили ее аутфит. Перед выступлением Лорак устроила соблазнительные танцы, подразнив фанатов не только стройными ногами, но и эффектным декольте.

Поклонники осыпали звезду комплиментами. Многие отметили, что не каждая мама так выглядит. «Очень элегантная и красивая», «Танцуйте, вы сама грация», «В восторге от того, как вы одинаково прекрасно выглядите в оверсайз худи и в вечернем платье!», «Ох, вы прям маните», «Талия то какая осиная», «Красотка неземная», «Наша Лорак, ноги и грация в одном флаконе», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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