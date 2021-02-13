«Какие виды»: Ходченкова на шпильках и в мини-шортах грациозно блеснула бедрами у пилона

Светлана Ходченкова была не раз названа одной из самых красивых актрис в России. Она не скрывает, что ухаживает за собой. Более того, актриса любит наряжаться для светских раутов. Она все чаще посещает кинопоказы и светские ужины. 38-летняя девушка обладает безупречной фигурой. Поклонники удивляются тому, что артистка чаще всего появляется на публике одна. Свою личную жизнь она скрывает, что фанаты не верят, что ее сердце свободно.

Уже второй год Светлана занимается танцами на пилоне. Не так давно она делилась пикантными снимками, демонстрируя точеные и подтянутые формы. Актриса сразила поклонников тем, как она выглядит. А 12 февраля девушка решила снова поддразнить фанатов. Она поделилась кадрами с тренировки. Ходченкова в мини-шортах, лифе и босоножках на шпильке не просто станцевала, а грациозно продефилировала у шеста.

«Ушла с трени красиво», — написала она.

Поклонники были впечатлены тем, как выглядит звезда сериала «Домашний арест». Многие буквально потеряли дар речи от ее стройных ног и рельефного пресса. «Очень красивая», «Эти ноги — космос», «Ох, какие виды», «И как теперь спать», «Света, это какая же красота у вас под одеждой», «Нимфа красоты», «Как оторвать глаза», «Сексуальность зашкаливает», «Красиво не только ушла», — прокомментировали пост подписчики.

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