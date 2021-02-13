«Поем папину «Недотрогу»: Подольская запечатлела на видео, как сын исполняет хит Преснякова

Певица решила вспомнить, как наследник выглядел в два года. Мальчику тогда удалось повеселить и растрогать маму одновременно.

Наталья Подольская уже 10 лет счастлива с Владимиром Пресняковым. Разница в возрасте 14 лет не мешает им строить крепкие отношения. У пары подрастают наследники: пятилетний Артемий, а также Иван, которому всего три месяца. Теперь пара наслаждается тем, что у них дома снова раздается детских смех и, конечно, плач. Певица не скрывает, что порой им тяжело, но она на время отказалась от работы их светских раутов, чтоы больше быть дома.

Накануне Наталья решила вспомнить, каким был Артемий в два года. Она поделилась трогательными кадрами, на которых мальчик играет на игрушечных музыкальных инструментах. Малыш с белокурыми волосами не только нажимал на клавиши, но и пел. Артистка растрогалась, а также рассмеялась.

«Поем папину „Недотрогу“», — похвасталась она.

В кадре также бегали племянницы певицы. Как известно, у Подольской есть сестра двойняшка Юлиана. Девушка растит дочек, которые часто бывают у них в гостях. Во дворе Пресняков даже сделала большой игровой домик, чтобы детям было, где резвится.

Поклонники восхитились архивными кадрами. «Мило так», «Прекрасное исполнение», «Папины песни самые лучшие», «Будущий артист», «Смена растет», «Это так трогательно», «Артемий то в папу», «Круто», «Наташа, у вас прекрасные дети», «Мальчик — очаровательный блондин», — прокомментировали пост подписчики.

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