«Огненное»: Рита Дакота показала пышные бедра в трендовом купальнике

Исполнительница Рита Дакота разместила на своей страничке откровенный снимок в пляжном наряде.

Артистка показала, какой купальник выбрала дя последней поездки на Бали. Рита облачилась в желто-розовый аутфит. Примечательно, что сама певица не смогла назвать тип купальника.

«Это считается слитным или раздельным?», — поинтересовалась Рита у своих поклонников.

Отметим наряд бывшей избранницы певца Влада Соколовского был соединен, как слитный купальник по бокам, однако при этом он оголял животик знаменитости. Фанаты Дакоты заявили, что девушка прекрасна в любом наряде.

«Сексуальный», «Огненное фото», «Это считается модным», «Секси», «Шикарная!», — написали подписчики Риты в комментариях под фото.

Напомним, что не только Рита Дакота хвастается перед поклонниками своей фигурой в мини-бикини. Среди представительниц «прекрасного пола» есть те, кто и поле 40-ка не против пощеголять полураздетой. Например, звезда сериала «СашаТаня» — Валентина Рубцова — уверена, что купальники для того и созданы, чтобы показывать красоту женского тела. По мнению артистки, они также демонстрируют упорство в тренажерном зале и силу воли.

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