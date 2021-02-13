Счастливый дед: Миколас Орбакас позировал с красавчиками-внуками и любимой дочкой

Родители Кристины Орбакайте развелись, когда ей было всего два года.

На фанатской страничке певицы Аллы Пугачевой в Instagram появилась красивая фотография, на которой ее первый муж артист оригинального жанра Миколас Орбакас запечатлен с двумя своими внуками-красавчиками Никитой Пресняковым и Дени Байсаровым. Также на кадре его дочь певица и актриса Кристина Орбакайте.

«Кристина с любимыми мужчинами», — гласит подпись под фотографией.

«Какой замечательный снимок. И какое уважение к дедушке. Кристина, умничка. Не забывает отца. Это воспитание Аллы», «У них носы у всех одинаковые», «Кристина, конечно, достойна уважения», «Приятно Кристину слышать и видеть. Кристина – умница. Талант не вскружил ей голову. Она яркая и нежная», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Кристина Орбакайте родилась в 1971 году. Ее родители развелись, когда ей было всего два года. Свое детство она провела в Литве у родителей отца. Также она жила какое-то время у родителей Аллы Пугачевой в Москве.

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