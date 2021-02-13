«Жизнь других» в Кении: где можно встретить настоящий первобытный строй
Жанна Бадоева
Звездный гость
Новый сезон «Голос. Дети»: что мы увидели на съемках слепых прослушиваний
Видео

«Снежным утром»: Арсений Шульгин проводит выходные в бане

22-летний сын певицы Валерии предпочитает согреваться в холодные дни в парилке.

«Снежным утром»: Арсений Шульгин проводит выходные в бане
Арсений Шульгин с букетом для возлюбленной. Фото: Instagram.com/arseniy_shulgin

Начинающий бизнесмен Арсений Шульгин разместил в Stories личного профиля кадры своего выходного дня. Младший сын Валерии отправился снежным утром в баню.

Пока Москву буквально засыпает снегом, Шульгин решил устроить себе уютное утро выходного дня. Знаменитость рассказал, что любит завтраки в виде блинов с икрой. Однако в этот раз он не стал напрягать жену с готовкой, а уехал с друзьями в баню, где и подкрепился сытным блюдом.

«Что еще делать субботним зимним снежным утром», — написал в своем аккаунте Арсений.

Арсений Шульгин
Арсений Шульгин в бане. Фото: Instagram.com/arseniy_shulgin

Избранница предпринимателя тоже высказалась по поводу снежной и холодной погоды в столице. Для многих владельцев автомобилей последние дни выдались непростыми. Снегопад создал дополнительные пробки на дорогах. Это не могла не заметить и Лиана Шульгина. Невестка народной артистки России пожаловалась на дорожный трафик.

«Видели цены на такси и пробки? А все почему? — В Москве снегопад», — отметила Шульгина.

Лиана Шульгина
Лиана Шульгина ездит только на такси S-класса. Фото: Instagram.com/arseniy_shulgin

Смотрите также:

 

Тэги

Арсений Шульгинвыходные дниЛиана ШульгинаПогода в Москверусская баняснегопад в Москве