«Снежным утром»: Арсений Шульгин проводит выходные в бане

Начинающий бизнесмен Арсений Шульгин разместил в Stories личного профиля кадры своего выходного дня. Младший сын Валерии отправился снежным утром в баню.

Пока Москву буквально засыпает снегом, Шульгин решил устроить себе уютное утро выходного дня. Знаменитость рассказал, что любит завтраки в виде блинов с икрой. Однако в этот раз он не стал напрягать жену с готовкой, а уехал с друзьями в баню, где и подкрепился сытным блюдом.

«Что еще делать субботним зимним снежным утром», — написал в своем аккаунте Арсений.

Избранница предпринимателя тоже высказалась по поводу снежной и холодной погоды в столице. Для многих владельцев автомобилей последние дни выдались непростыми. Снегопад создал дополнительные пробки на дорогах. Это не могла не заметить и Лиана Шульгина. Невестка народной артистки России пожаловалась на дорожный трафик.

«Видели цены на такси и пробки? А все почему? — В Москве снегопад», — отметила Шульгина.

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