«Разрез на нужном месте»: Седокова в купальнике-хомуте подразнила внушительным бюстом

Анна Седокова раньше выступала в составе группы «ВИА Гра». Девушка всегда обладала эффектной внешностью. После третьих родов певица долго не могла вернуться в форму. Однако именно благодаря нестандартной фигуре у нее стала еще больше поклонников. Многодетная мама не стесняется оголяться на публике. За это девушку не раз критиковали. Однако 38-летняя артистка отмечала, что не собирается реагировать на злопыхателей.

Еще не так давно Анна отдыхала в Майами с мужем. Она много времени проводила на пляже и приобрела бронзовый загар. До сих пор певица делится красочными фото с отдыха. С собой она брала ни один десяток купальников. Как оказалось, некоторые из них были очень откровенными. На новом снимке Седокова позировала у бассейна в ультрамариновом бархатном купальнике-хомуте с отделкой из каменьев. Вырез в области декольте позволил ей блеснуть внушительным бюстом, а также она показала рельефный пресс.

Ольга Бузова, а также другие звезды восхитились ее красоту. Многие отметили, что певица выглядит сногсшибательно. «Шикарный купальник и Анна», «Сразу видно, что есть чувство стиля», «Идеальный вырез», «Разрез на нужном месте», «Вздобные прелести», «И как оторвать взгляд», «Просто круто», «Фигура идеальная», «Анна, вы просто космос», «Красота так и прет», — прокомментировали пост подписчики.

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