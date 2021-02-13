Мама Наташи Королевой под хит Ваенги «Желаю!» в розовом платье бэби-долл отпраздновала 75-летие

Мама певицы Наташи Королевой 75-летняя Людмила Порывай поделилась кадрами со своего дня рождения. На них можно увидеть, как она позирует в розовом платье бэби-долл с бокальчиком шампанского. При этом звучит хит певицы Елены Ваенги «Желаю!» Людмила Порывай буквально светится от счастья в свой юбилей. Вокруг нее суетятся сразу несколько фотографов.

Ранее ее зять культурист Тарзан в социальных сетях уже делился фотографией своей тещи. На снимке она как раз позировала в том самом платье бэби-долл.

Чуть позже такую же фотографию разместил и внук Людмилы Порывай Архип Глушко. Он также тепло поздравил бабушку с днем рождения.

Напомним, что Людмила Порывай – заслуженная артистка Украины. Она была дирижером хоровой капеллы «Свиточ», профессор. Своего мужа Владимира Порывая она схоронила в далеком 1993 году. Он был хормейстером академического хора.

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