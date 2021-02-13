Редкий кадр с отдыха: счастливый Олег Меньшиков позировал в шортах и сланцах на курорте

Актер привел цитату писательницы Агаты Кристи, что жизнь во время путешествия – это мечта в чистом виде.

В сообществе поклонников актера и режиссера Олега Меньшикова в Instagram появился красивый кадр с отдыха худрука. На фотографии он запечатлен в шортах, сланцах и футболочке в одной из жарких стран. Режиссер на снимке крайне доволен собой и жизнью.

Он привел цитату писательницы Агаты Кристи: «Жизнь во время путешествия — это мечта в чистом виде».

«Да. Всегда, когда хочешь мыслить позитивно, вспоминаются путешествия. Как лучшие моменты жизни. Не рабочие победы и достижения, а именно путешествия», «Какие молодцы. Взяли и рванули на отдых. Счастливый, улыбчивый, довольный. Классного отдыха, Олег Евгеньевич», «Тот редкий случай, когда даже стоя по колено в снегу, не хочется завидовать, а хочется искренне порадоваться, что ему там сейчас классно, потому что заслуженно», — отметили в комментариях пользователи.

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Напомним, что Олег Меньшиков – народный артист России. С 2012 года он художественный руководитель и директор Московского драматического театра имени Ермоловой.

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