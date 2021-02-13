«Райское наслаждение»: Ханна в откровенном наряде соблазнила поклонников поеданием бургера

Исполнительница Ханна опубликовала на личной страничке свежий снимок в белье. Артистка не смогла скрыть своих чувств от вкуса еды, которую ела почти раздетой.

Певица закатила глаза от удовольствия. Жена шоумена Пашу призналась, что фаст-фуд — это ее соблазн и слабость.

«Даже самый сильный однажды встретит свою слабость», — подписала снимок артистка.

Ханна позировала в черном кресле в длинном кожаном пальто. Под ним на знаменитости можно было увидеть лишь нижнее белье и чулки с подвязкой. Исполнительница держала в руках, усыпанных кольцами, большой бургер. Однако поклонники знаменитости отметили не аппетитный перекус певицы, а ее соблазнительную фигурку.

«Заманчивый костюмчик», «Райское наслаждение», «Вау! У Вас глаз от кайфа прикрылся!», «Киска», «Малышка», «Самая красивая девушка в мире!», «Шикарная женщина!», — написали подписчики в комментариях под фото.

Напомним, что недавно Ханна вернулась из семейного отпуска. В снежной Москве певица может позволить оголяться только во время фотосессий, а вот на солнечных Мальдивских островах девушка не успевала менять бикини.

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