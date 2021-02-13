«Друзья рядом. Торт готов»: Тарасова в 74-й день рождения показала, как выглядела в детстве

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова в Instagram опубликовала фотографию из своего далекого детства. На снимке запечатлена совсем еще маленькая Таня. В те годы, она, судя по всему, еще посещала детский сад. Наставнице, которая известна своим крутым нравом, 13 февраля исполнилось 74 года.

«С днем рождения, Таня. Февраль. Опять праздник. Друзья рядом. Торт готов». Татьяна Тарасова

«Татьяна Анатольевна, всего вам самого наилучшего», «Здоровья и счастья лучшей тренер на земле», «Татьяна Анатольевна, с днем рождения! Будьте здоровы и счастливы! Люблю вас, бесконечно уважаю и восхищаюсь, как вы обожаете свое дело, растворяетесь в фигурном катании и воспитываете поколение за поколением. Аплодирую вам!» — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Татьяна Тарасова – мастер спорта СССР по фигурному катанию. Она дочь известного хоккеиста Анатолия Тарасова. Свою спортивную карьеру она завершила в молодости из-за травмы.

Смотрите также: