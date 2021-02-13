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Возлюбленная Моргенштерна показала, как выглядят будущие тесть и теща рэпера

Дилара Зинатуллина впервые опубликовала снимки своих родителей.

Возлюбленная Моргенштерна показала, как выглядят будущие тесть и теща рэпера
Дилара Зинатуллина. Фото: instagram.com/influesii/

Возлюбленная рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина в сторис Instagram показала, как выглядят ее родители. В будущем, судя по всему, это будут тесть и теща известного музыканта. Надо отметить, что Дилара Зинатуллина впервые показала своих ближайших родственников подписчикам.

Будущие тест и теща Моргенштерна
Будущие тесть и теща Моргенштерна. Фото: instagram.com/influesii/

На фотографиях ее любимые запечатлены на отдыхе. Отец на одном из кадров лежит на полотенце и загорает около водоема, а мама в купальнике расположилась на камнях.

Напомним, что Моргенштерн и Дилара Зинатуллина с небольшим перерывом вместе уже три года. Певец не раз говорил, что в лице девушки обрел свою настоящую любовь.

Кстати, Дилара Зинатуллина прекрасно училась в одной из уфимских школ в начальных классах, однако затем, что называется, скатилась. У нее начались проблемы со знаниями из-за частых походов на дискотеки и прочие увеселительные мероприятия. В итоге красавица с трудом сдала ЕГЭ.

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