«Сногсшибательная»: Оксана Самойлова в наряде из роз сверкнула ложбинкой греха

Жена шоумена Джигана — Оксана Самойлова — устроила цветочную фотосессию. Результаты съемки модель размесила на своей страничке.

Самойлова предстала в алых розах, которыми было усыпано платье из органзы с глубоким декольте. Оксана не стесняется демонстрировать свои роскошные формы. Большинство нарядов гардероба многодетной мамочки имеют откровенный вырез. А муж бизнесвумен посвящает бюсту избранницы строчки в собственных песнях:

«Джига тебя любит, Джига делает ветер, твое декольте поднимает мой рейтинг».

В этот раз Оксана вновь выбрала сексуальный образ, яркий макияж и акцент на ложбинке греха. Поклонники не удержались от восхищения, хотя не обошлось и без слов зависти в комментариях:

«На всех прекрасна!», «Образ нарядной панночки из Вия. Идеально!», «Чтоб я так выглядела после четырех детей!», «Просто сногсшибательная», «Первое фото огонь! Замечательная!», «Как на конкурсе Мисс Мира».

А некоторые подписчики Оксаны и вовсе спутали модель с бывшей девушкой Тимати — Анастасией Решетовой:

«Сначала подумала, что Решетова, как вы с ней похожи».

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