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«Ты всегда рядом»: Анастасия Костенко опубликовала архивные снимки с бабушкой

26-летняя телеведущая поздравила родственницу с днем рождения.

«Ты всегда рядом»: Анастасия Костенко опубликовала архивные снимки с бабушкой
Анастасия Костенко. Фото: Instagram.com/kostenko.94

Модель Анастасия Костенко разместила на своей странице в Сети редкие семейные кадры. Девушка поделилась памятными моментами из детства, а также написала поздравительный текст для своей бабушки.

Дело в том, что Ольга Викторовна — родная бабушка Анастасии — недавно отметила свой день рождения. Это стало поводом для откровения Костенко. Жена футболиста Дмитрия Тарасова призналась, что именно бабушка помогла стать Костенко настоящей хозяйкой.

«Сегодня в нашей семье замечательный праздник — день рождения моей бабушки — Ситниковой Ольги Викторовны! С первых дней моей жизни ты всегда была рядом, моя любящая и любимая бабулечка! Я знаю, что благодаря тебе я люблю готовить и такая вот рукодельница», — отметила Анастасия.

Примечательно, что знаменитость дополнила поздравительный текст фотографиями времен своего детства. На них телеведущая запечатлена вместе с еще молодой бабушкой. Кстати, поклонники Костенко заявили, что ее дочери  — копии маленькой мамы:

«Кажется, Ева вылитая ты»«Милашка очень на Вас похожа на детской фотографии», «Вы своих детей под себя штампуете ? Они ваши копии», «Ева на вас похожа». 

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