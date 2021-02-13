Встретил в институте МВД: Роман Постовалов из «Уральских пельменей» показал красавицу-жену

Шоумен из «Уральских пельменей» Роман Постовалов рассказал, как встретил свою жену Галину, с которой вместе они уже много лет. Пара воспитывает дочь Соню. Девочке сейчас 13 лет и родители ее безумно любят.

Как отметил Постовалов, с будущей женой он познакомился, когда учился в институте МВД. В отдел психологического обеспечения пришла работать психологом девушка по имени Галина. Постовалов сразу же влюбился в красавицу и стал оказывать ей знаки внимания.

«Я искал поводы, чтобы прийти к ним в отдел и поболтать или попить чай. Начальник этого отдела записывал мои посещения, как психологические консультации. Если бы на тот момент посмотрели журнал посещений этого отдела, меня могли уволить из органов внутренних дел. Я числился, как человек, у которого больше всего проблем в институте». Роман Постовалов

Отметим, что Роман Постовалов и его вторая половинка сыграли красивую свадьбу уже через год после знакомства. Как не раз отмечал юморист, он просто без ума от своей любимой жены, с которой обрел счастье, сообщает «Комсомольская правда-Урал».

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