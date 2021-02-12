«У меня было по 25 выступлений в месяц»: Павлиашвили посетовал, что не стал народным артистом

В свежем интервью 56-летний певец Сосо Павлиашвили вспомнил свой путь к известности. Большая карьера исполнителя началась у него после музыкального конкурса в Юрмале 1989 года, на котором он принес Гран-при Грузии. После него у артиста начались гастроли по всему Союзу, а также в Израиле, Америке и Канаде.

Позже на его родине случилась гражданская война, и мужчине пришлось много работать в Москве, чтобы, возвращаясь в родной Тбилиси, он мог материально помогать своим друзьям и родственникам. Павлиашвили давал большие концерты в респектабельных местах.

Кроме того, у певца было множество благотворительных концертов для солдат, врачей, учителей, шахтеров. Он активно участвовал в подобных мероприятиях, но старался держаться как можно дальше от политики.

«У меня даже званий никаких не было и до сих пор нет. Я давно должен был быть народным артистом — в те годы у меня было по 25 выступлений в месяц, но мне даже не дали заслуженного, — сетует Павлиашвили в беседе с изданием «Москвич». — Много лет назад мы сделали несколько благотворительных концертов в Калмыкии. Тогда, в 1995 году, Кирсан Илюмжинов, молодой замечательный президент, присвоил мне, точнее, подарил от себя, звание заслуженного артиста Калмыкии. Вот и все мои регалии…»

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В 2000 году певец представлял Россию на мероприятии Baltic Fest в Швеции и принес стране первое место. По его словам, эту победу могли бы показать на одном из центральных телеканалов, но большие шишки на ТВ потребовали деньги за трансляцию.

«Хорошо, что я ни чем не запятнал свое имя, и нет человека, которому я не могу посмотреть в глаза. Я все 1990-е и 2000-е прожил так, что мне ни перед самим собой, ни перед родителями, ни перед семьей не стыдно», — подытожил Сосо.

Добавим, что в 2020 году у него вышел новый альбом «#ЖизньЭтоКайф», и сейчас артист занят уже следующей пластинкой под названием «#ЖизньЭтоРокнРолл».

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