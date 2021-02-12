Певцов разместил уникальный кадр из Праги 1993 года с Ефремовым и Добровольской

На фотографии также можно увидеть актеров Веру Сотникову и Дмитрия Харатьяна.

Актер Дмитрий Певцов в Instagram разместил уникальный кадр, на котором можно увидеть его коллег по сцене и кино. Снимок был сделан в столице Чехии Праге в 1993 году на гастролях. На фотографии актер Михаил Ефремов обнимает свою тогдашнюю жену актрису Евгению Добровольскую. Их свадьба состоялась в 1990 году. Также на снимке актеры Дмитрий Харатьян и Вера Сотникова.

«Прага, 1993 год. Съемки сериала «Королева Марго». Вера Сотникова, Дима Харатьян, Миша Ефремов, Женя Добровольская сфотографировались с туристом из Москвы». Дмитрий Певцов

В комментариях отметился актер Марат Башаров: «Крутая фотка! Только почему Харатьян выше Веры? Дима на каблуках?»

«Какие вы тут все талантливые», «Какие вы молоденькие, хорошенькие. Прекрасное фото», «Вот это уникальный кадр», — отметили в комментариях пользователи.

больше по теме Михаил Ефремов отказался от должности завклубом в белгородской колонии Актеру больше понравилось работать в швейном цехе.

Напомним, что Михаил Ефремов отбывает срок в белгородской колонии. В ДТП по его вине погиб человек.

Смотрите также: