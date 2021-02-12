«Мы счастливы»: Малинина в «золотом» платье предстала на редком фото с красавцем-сыном от первого брака

Эмма Малинина вот уже больше тридцати лет счастлива в браке с певцом Александром Малининым. На момент знакомства у каждого из них был ребенок от предыдущих отношений. К своему пасынку Антону, которого его жена родила в первом браке, музыкант относился по-отцовски. Также с теплотой и любовью Эмма приняла в семью первенца Александра Николаевича — Никиту. И только спустя десять лет брака, в их семье появились общие дети. Возлюбленная певца подарила ему двойняшек Фрола и Устинью.

больше по теме Имидж в деталях: Эмма Малинина в васильковом свитере оверсайз и джинсах позавтракала на веранде Возлюбленная музыканта Александра Малинина насладилась теплой погодой.

На днях Эмма поделилась с поклонниками радостной новостью: у ее сына Антона и любимой невестки Ангелины появился еще один малыш. Теперь жена Александра Малинина трижды бабушка. Ко всему прочему, возлюбленная музыканта поделилась редким фото с красавцем-сыном. Перед объективом фотокамеры Эмма предстала в «золотом» платье с переливающимися пайетками. Она нежно обнимала сына, буквально светясь от счастья рядом с ним.

«У нас родился замечательный мальчик Лео. Третий внук. Малыш родился весом 4200, 53 см. Антон и Ангелина сделали нам такой подарок. Мы счастливы», — отметила Эмма.

Смотрите также: