«Самый счастливый день в моей жизни!»: Сенчукова тепло поздравила сына с 22-летием

Певица Наталья Сенчукова в Instagram поздравила с днем рождения своего единственного сына Василия. Ему исполнилось 22 года. Молодой человек с внешностью Аполлона вырос, что признают многие, невероятным красавчиком, у которого большая армия поклонников в социальных сетях. Сенчукова посвятила сыну трогательные слова.

«22 года назад случился самый счастливый день в моей жизни! Родился наш сын Вася! И как все родители желаем ему быть здоровым и счастливым!» Наталья Сенчукова

«С днем рождения сына. Он у вас, конечно, краш», «Вот это красавец. Истинный Аполлон», «Как есть Аполлон на землю спустился», — отметили в комментариях пользователи.

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Напомним, что Василий Рыбин в детстве активно занимался карате. У него дома огромная коллекция медалей, выигранных на различных соревнованиях. Сейчас он учится во МГИКЕ на режиссера театральных представлений. У юноши есть любимая девушка, с которой он вместе со школьной скамьи. Правда, жениться пара пока не торопится, предпочитая жить в гражданском браке.

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