«Это будет феерия!»: Муцениеце в комбинезоне под баклажан назвала Нагиева «великим и могучим»

Актриса в очередной раз стала соведущей Дмитрия в детском «Голосе» на Первом канале.

Агата Муцениеце и Дмитрий Нагиев снова «спелись». Они будут вести вокальный проект «Голос. Дети» на Первом канале. Экс-возлюбленная Павла Прилучного по этому случаю поделилась свежими кадрами со съемочной площадки шоу. Своего партнера по программе актриса из фильма «Тобол» считает профессионалом своего дела. Агата сделала Нагиеву комплимент, назвав его «великим и могучим». Как отреагировал на это шоумен, пока не известно. Дмитрий славится своим чувством юмором. И в долгу перед прекрасной соведущей явно не останется.

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Перед объективом фотокамеры Агата Муцениеце позировала в кожаном комбинезоне под баклажан. Теперь у актрисы длинные нарощенные локоны, которыми она очень гордится.

«Друзья! Уже сегодня в 21.30 на 1tv шоу «Голос. Дети»! Я имею честь быть соведущей великого и могучего nagiev.universal! Ну а наставники так вообще нереальные: Егор Крид, Светлана Лобода, Василий Вакуленко!! Это будет феерия, не пропустите», — отметила Агата.

Напомним, что в своем время Агата Муцениеце поделилась реакцией Дмитрия Нагиева, когда тот узнал о ее разводе с Павлом Прилучным. Шоумен успокоил свою соведущую, заверив, что развод продлевает жизнь.

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