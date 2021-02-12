Яна Рудковская разместила фото Гном Гномыча 2014 года с четырьмя олимпийскими медалями отца

Ее муж фигурист Евгений Плющенко выигрывал медали на четырех Олимпиадах, что является уникальным результатом.

Продюсер Яна Рудковская, которая ведет страничку в Instagram своего сына Саши, разместила снимок наследника от фигуриста Евгения Плющенко. На кадре можно увидеть еще совсем маленького Гном Гномыча с четырьмя олимпийскими медалями разных достоинств своего отца.

«Сочи-2014 — семь лет назад. С папиными четырьмя олимпийскими медалями. Солт-Лейк-Сити, Турин, Ванкувер, Сочи». Яна Рудковская

«Какой милашка. Хорошенький мальчик», «Какое чудесное фото. Как быстро летит время», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Евгений Плющенко дважды выигрывал олимпийское золото на Олимпиадах. Еще два раза он становился вторым. Муж Яны Рудковской делит со шведским фигуристом Йиллисом Графстремом рекорд по количеству наград в мужском одиночном фигурном катании. Среди фигуристов больше наград только у танцевальной пары канадцев Тессы Вертью и Скотта Мойра.

Смотрите также: