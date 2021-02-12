«Этот парень очень хорош»: семилетний сын Фриске и Шепелева блестяще освоил сноуборд

Платон, судя по всему, частый гость на горнолыжных курортах.

Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram показал, как его семилетний сын Платон блестяще катается на сноуборде. Надо признать, что мальчик великолепно «держится в седле». Судя по всему, он частый гость на горнолыжных курортах вместе со своим отцом.

«Этот парень очень хорош», — отметил Дмитрий Шепелев. «Крутой сын! Крутой отец!» «Нереально крутой. Молодчина. Славный парень растет», «Я очень рада за вас. Вы – замечательный отец», «Мамочка бы гордилась сыночком», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что мать Платона Шепелева певица Жанна Фриске умерла в 2015 году. Ей было всего сорок лет. Сейчас телеведущий строит отношения с дизайнером Екатериной Тулуповой. Скоро у пары должен появиться первый совместный ребенок.

Заметим, что Дмитрий Шепелев не общается с родными Жанны Фриске. Его сын Платон уже несколько лет не видел родных бабушку и деда. У каждой стороны в этой истории своя правда.

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