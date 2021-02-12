«Привет из далекого и горячего лета 2007»: Джанабаева в трусиках показала себя на обложке Playboy

Певица Альбина Джанабаева в Instagram предалась воспоминаниям. Она опубликовала кадр, который появился на обложке эротического журнала Playboy в далеком 2007 году. На снимке звезда запечатлена топлес в одних трусиках. Тогда много лет назад этот кадр произвел эффект разорвавшейся бомбы.

«Привет из далекого и горячего 2007». Альбина Джанабаева

«Альбина, вы тогда выглядела на 12 баллов, а сейчас на 13», «С вами была лучшая «ВИА Гра». Очень скучаем по той группе», «Обычно замужние женщины скрывают старые откровенные фотосессии. Видимо, вы стали остывать в семейном ложе. Как говорят: «Вспомнила бабка, как девкою была», — отметили в комментариях пользователи.

больше по теме Располневшая Альбина Джанабаева удивила своим внешним видом 41-летняя певица появилась в числе зрителей Театра Табакова.

Отметим, что в 2007 году Альбина Джанабаева была уже счастливой мамой. В 2004 году она тайно родила от музыканта Валерия Меладзе сына. В 2014 году она подарила мужу второго наследника – Луку. Роман Джанабаевой и Меладзе официально раскрылся в 2009 году. Он широко обсуждался в прессе.

Смотрите также: